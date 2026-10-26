Pietro Comuzzo è diventato importante per Ignazio Abate. Arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, ha trovato subito spazio e ha già collezionato sette presenze da titolare, anche se deve ancora migliorare in qualche aspetto. Alcuni errori sono stati graziati dai risultati nelle ultime partite, ma se l'asticella si alza questi non possono essere ammessi.

Un jolly che Abate non si fa problemi a usare

A convincere il tecnico è anche la sua duttilità: nella difesa a tre può giocare da braccetto sia a destra sia a sinistra, mentre nella linea a quattro può essere impiegato da terzino su entrambe le fasce. La sua qualità che permette ad Abate di cambiare modulo senza rinunciare a lui, e in questo senso il difensore di proprietà della viola oggi si dimostra essenziale. E infatti viene schierato quasi sempre, e tolto dal campo solo quando davvero non ha più le forze di continuare. Comuzzo ha dimostrato di avere le qualità per giocare a questi livelli, ma deve limitare gli errori di lettura che nelle ultime settimane sono costati caro al Torino.

Comuzzo, gli errori non cancellano il valore

Il classe 2005 ha già trovato una rete in granata contro il Sassuolo, ma nelle ultime partite ha commesso due errori pesanti. Prima la marcatura sbagliata sucontro l'Udinese, poi il retropassaggio fuori misura contro il Monza che ha permesso adi segnare. Dueche hanno portato a, senza compromettere il risultato finale. Abate continua a puntare su di lui, grazie alle sue qualità e alla possibilità di impiegarlo in più ruoli. Ora Comuzzo deve trovare maggiore continuità e prestare più attenzione nelle situazioni delicate. Il potenziale c'è, ma per diventare un punto fermo del Torino dovrà imparare a evitare queste ingenuità. Intanto, il difensore resta di proprietà della Fiorentina: a fine stagione il Torino dovrà decidere se puntare su di lui anche in futuro. Con una somma importante da riscattare.