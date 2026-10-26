Tramite i propri canali social, il Torino ha annunciato l'uscita di una collezione vintage dedicata al mitico settimo scudetto del '76 e al Toro Rampante degli anni Ottanta. Il kit è disponibile negli store ufficiali online del Torino e fisicamente in negozio ed in collaborazione con COPA. Nell’anno in cui ricorre il 120° anniversario, il Toro ha creato tre capi vintage in edizione speciale e limitata: la maglia 1976/77 e 1984/85 e la felpa d’allenamento 1984/85. Il club granata ha accompagnato il video d'annuncio con la scritta: "Dallo scudetto del '76 al Toro Rampante degli anni '80, dai Ramones ai Dire Straits: cambia la colonna sonora, la passione granata rimane la stessa".

I post del Torino sulla collezione vintage

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