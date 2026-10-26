Gli arbitri della nona giornata di campionato

Andrea Croveri

Sono stati designati gli arbitri di Torino-Como, gara in programma martedì 27 ottobre alle ore 20.45. A dirigere la sfida sarà Giuseppe Collu, assistito da Luciani e Grasso. Il quarto ufficiale sarà Sozza, mentre al Var ci sarà Marini, affiancato da Di Paolo nel ruolo di Avar. Di seguito tutte le designazioni per le prossime partite.

Le designazioni arbitrali

SASSUOLO – LAZIO Martedì 27/10 h. 18.30

ZUFFERLI

DI GIOIA – MINIUTTI

IV: TREMOLADA

VAR: COSSO

AVAR: AURELIANO

ROMA – CAGLIARI Martedì 27/10 h. 20.45

FELICIANI (foto)

ZINGARELLI – FONTANI

IV: MARIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: CAMPLONE

TORINO – COMO Martedì 27/10 h. 20.45

AC Milan v SS Lazio - Serie A

COLLU

LUCIANI – GRASSO

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

MILAN – BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30

SACCHI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV: COLOMBO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

PARMA – UDINESE Mercoledì 28/10 h. 18.30

MASSA

SCATRAGLI – GALIMBERTI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BARONI

VENEZIA – INTER Mercoledì 28/10 h. 18.30

PAIRETTO

MELI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: VOLPI

GENOA – JUVENTUS Mercoledì 28/10 h. 20.45

DOVERI

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: DI MARCO

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

MONZA – NAPOLI Mercoledì 28/10 h. 20.45

AYROLDI

PASSERI – COSTANZO

IV: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

FROSINONE – LECCE Giovedì 29/10 h. 18.30

ABISSO

ALASSIO – DI GIACINTO

IV: MARESCA

VAR: PICCININI

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – ATALANTA Giovedì 29/10 h. 20.45

LA PENNA

BAHRI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI

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