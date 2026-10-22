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Progressi del Torino

Ignazio Abate presenta la prossima sfida del Torino che andrà in scena domani - venerdì 23 ottobre - alle ore 20.45 contro il Monza. Il mister granata si presenterà a breve nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

14.15 Si attende l'arrivo di Ignazio Abate

14.35 Arrivato Abate, via alle domande.

PARMA, ITALY - OCTOBER 19: Zakaria Aboukhlal of Torino FC is challenged by Simone Lontani of Parma Calcio 1913 during the Serie A match between Parma Calcio and Torino FC at Stadio Ennio Tardini on October 19, 2026 in Parma, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

A che punto è il percorso del Torino? “Sinceramente non lo so. Sicuramente non ci deve abbandonare la voglia di migliorarci giorno dopo giorno. Abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo continuare a lavorare e perseverare”.

Che tranelli può infliggersi la tua squadra? “Della mia squadra ha massima fiducia. Ho visto la squadra allenarsi con la tigna giusta. Domani è una partita difficilissima, arriviamo da un’eliminazione in Coppa Italia contro di loro. Sarà una partita sporca e dobbiamo mettere la nostra forza dentro lo sporco”.

Cosa apprezzi di Simeone? “Non devo difendere a prescindere un ragazzo. Ha sempre messo lo stemma davanti a tutti. E’ un giocatore da gruppo. Quando giochi per la squadra la ruota ti gira. Alleno ragazzi positivi che hanno a cuore le sorti di questa piazza”.

Quella eliminazione in Coppa può dare quegli stimoli in più? Si può sfatare anche il tabù delle tre vittorie di fila? “Non sono stimoli per noi. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso di crescita. Credo in un processo, in un lavoro graduale, nel lavoro quotidiano. E’ questa la strada che abbiamo intrapreso. Arriviamo da due partite in cui abbiamo fatto risultato ma non ero disfattista prima e non sono soddisfatto ora “.

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