La magia della vittoria all’ultimo respiro contro la Roma è ancora negli occhi dei tifosi granata, ma il calendario del campionato Primavera non lascia spazio ai festeggiamenti. Venerdì 23 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle ore 17:00, il Torino guidato da Francesco Baldini sarà impegnato in un'insidiosa trasferta sul campo del Sassuolo. Un match cruciale per la classifica, che vede le due formazioni appaiate a quota 8 punti (con i granata al tredicesimo posto e i neroverdi quattordicesimi soltanto per una peggiore differenza reti).

Torino Primavera, caccia al tabù emiliano: Sassuolo la prova del nove

Il Toro si presenta a questo appuntamento rigenerato e forte dell'entusiasmo portato dal recente 2-1 casalingo ai danni dei giallorossi, sigillato al novantesimo minuto dalla zuccata decisiva di Falasca. I tre punti conquistati al Robaldo hanno permesso ai ragazzi di Baldini di ritrovare fiducia, ma ora serve il salto di qualità in termini di continuità fuori casa. Tuttavia, l'ostacolo da superare è piuttosto ostico: la squadra allenata da Cristian Serpini tra le mura amiche viaggia a ritmi elevati. In questo avvio di stagione il Sassuolo è infatti ancora imbattuto in casa, dove ha collezionato solo vittorie superando Fiorentina, Bologna e Albinoleffe. Di rientro dalla recente trasferta sul campo del Genoa finita 1-1 con l'unico punto ottenuto in trasferta a fronte dei tre incassati contro Parma, Cagliari ed Empoli, il gruppo neroverde punta forte sul fattore campo per scavalcare i granata.

Spinta Roma per la svolta: il Toro Primavera vola a Sassuolo per sfatare il tabù

A complicare il compito del Torino ci sono anche i precedenti tra le due formazioni, che delineano un vero e proprio tabù neroverde. Nella scorsa stagione il Sassuolo si è aggiudicato sia l'andata che il ritorno: l'1 maggio in Emilia la squadra neroverde si impose per 1-0 con la rete decisiva di Cornescu, mentre a Orbassano Costabile firmò il sorpasso allo scadere fissando il risultato sul 2-1. Un trend negativo che ha visto il Toro perdere entrambe le sfide anche nel campionato 2024/2025. Per ritrovare l'ultimo risultato utile in terra emiliana bisogna risalire al 22 ottobre 2021, mentre per festeggiare l'ultima vittoria del Torino a Sassuolo occorre addirittura sfogliare gli almanacchi fino al 12 gennaio 2019, quando i granata di Stefano Morrone travolsero i neroverdi per 3-0 grazie alla doppietta da copertina di Vincenzo Millico.

Torino Primavera, trappola Sassuolo: Baldini carica i suoi per il salto di qualità

Per scardinare il fortino neroverde e spezzare la maledizione, Luongo e compagni dovranno tirar fuori la stessa cattiveria agonistica e il carattere mostrati nel finale infuocato contro la Roma. Per la sfida di venerdì Baldini potrebbe puntare forte sui suoi uomini copertina: da Falasca, l'eroe di giornata rigenerato dal gol vittoria che potrebbe tornare ad essere schierato al centro dell'attacco dopo gli ultimi match iniziati alla panchina, all'estro di Filippo Conzato, il motore della formazione granata, chiamato a mettere a dura prova il Sassuolo per una prova di maturità.