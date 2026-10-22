Un 4-0 che incute timore, a guardare in faccia Varela e Robinson. Con lo spettro di Juric che può rivalersi ancora una volta sul Torino. Che in questo momento però è carico di autostima, con gli uomini di Abate forti della seconda vittoria consecutiva, arrivata contro il Parma. Ad aprire la giornata di Serie A, venerdì 23 ottobre, va in scena Torino-Monza. A partire dalle 20:45 al via la gara tra Torino e Monza allo stadio Olimpico Grande Torino. Come arrivano i brianzoli all'ottava giornata di Serie A? Scopriamo la situazione del Monza, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra lombarda. Si tratta di Federico Ferrario, giornalista che segue il Monza per Tutto Monza, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

Buongiorno Federico, come arriva il Monza alla gara contro il Torino? "Direi benissimo, soprattutto per il percorso che sta facendo il Monza dall'inizio dell'anno. E' stato un po' sfortunato, già dalla prima partita contro l'Inter: si è posta bene da subito e piano piano sono arrivate due vittorie con un bel calcio, un gruppo forte, unito e giovane. E' la squadra con l'età media più bassa del campionato ed è una di quelle che sta sorprendendo di più. Con un allenatore che il Torino conosce bene..."

Come sta vivendo Juric l'ambiente? "Nel momento in cui il Monza ha annunciato Ivan Juric, non tutti erano contenti, per non dire la maggioranza. Però con il lavoro e con poche parole sta dimostrando di rispondere con i fatti sul campo, con un gruppo che gioca bene e sembra molto unito. E non era un compito semplice, perché il mercato si è svolto quasi tutto nelle ultime ore. Era difficile mettere insieme i pezzi. Lo stesso Juric si era fatto sentire per avere risposte. Le ha avute, anche se tardivamente. Considero Juric un grande lavoratore, che sta facendo un piccolo capolavoro per ora. Nei confronti della piazza di Monza sta dimostrando di vivere la città, questa piazza che anche se piccola si sta facendo voler bene. Gli umori questa estate non erano dei migliori, perché qualche pezzo importante è stato venduto e sostituito con giocatori sconosciuti. Gli stessi che però ora sono le rilevazioni".

Come sono arrivati Varela e Robinson? "Sono arrivati in sordina, perché di fatto stiamo parlando di un classe 2007, Robinson, che Juric aveva conosciuto a Southampton e che ha rivoluto, anche in prestito secco. Varela l'anno scorso ha segnato 6 gol in una squadra di metà classifica portoghese. Quando vedi sostituito Petagna con un'incognita come lui, ci sono le preoccupazioni. Però questo ragazzo ha dimostrato di avere grinta e fame fuori dal comune, già dalle amichevoli e dagli esordi in coppa e in campionato. Non a caso sulle tribune del Brianteo si stanno vedendo diversi DS di grandi squadre che attenzionano fortemente loro due. Già il Napoli e l'Arsenal sono sul portoghese".

Qual è il punto dall'infermeria? "Il Monza è stato abbastanza sfortunato anche in questo. Da prima dell'inizio della stagione si è infortunato Pessina, che non è ancora a disposizione e che il Monza di Juric potrà considerare un nuovo acquisto. Saranno fuori anche Ziolkowski e Touré".

Il punto di debolezza e il punto di forza del Monza. "Il punto di debolezza, nonostante il Monza venga dal primo cleen sheet di stagione, è la difesa. Forse al Monza manca la figura di quel leader difensivo un po' più anziano che l'anno scorso era Izzo. Come era un punto debole la porta fino a qualche giornata fa. Per fortuna il mercato ha portato Torqvist che sta dimostrando il suo valore. Il punto di forza è la giusta sfrontatezza che può portare un gruppo così giovane. Anche dal campo la si percepisce. E poi il punto di forza della piazza è che è un'isola felice: seguito, a livello di pubblico, abbastanza limitato, ma allo stesso tempo è quel tipo di realtà che permette di lavorare nel migliore dei modi".