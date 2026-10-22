Sei gol in sei presenze in Serie A. Sono numeri che bastano a spiegare perché Gustavo Varela sia uno degli uomini più pericolosi del Monza in vista della sfida di venerdì contro il Toro. L’attaccante portoghese, classe 2005, si è ambientato rapidamente nel massimo campionato, diventando subito un riferimento offensivo per la squadra di Ivan Juric. L’ultima conferma è arrivata contro il Cagliari, battuto 4-0: Varela ha firmato una doppietta e servito anche un assist, confermando un momento di forma straordinario.

Dal Benfica al Monza: il percorso di Varela

Due doppiette in Serie A e un impatto immediato

Abate cerca le contromisure

Nato a Lisbona, Varela è un classe 2005, cresciuto calcisticamente tra Sporting Lisbona, Paok e Benfica, dove è approdato nel 2022. Con la seconda squadra del club portoghese ha maturato esperienza e continuità, segnando 11 gol nella stagione 2024-25 e guadagnandosi anche l’esordio in prima squadra. Nell’estate 2025 è passato in prestito al Gil Vicente, dove ha realizzato sei reti in campionato, contribuendo al sesto posto finale della squadra. Le prestazioni in Portogallo hanno convinto il Monza a puntare su di lui nell’estate 2026, acquistandolo a titolo definitivo per 2 milioni di euro dal Benfica e firmando un contratto fino al 2030. Una scommessa che, almeno per questo avvio di stagione, sta dando risultati ben oltre le aspettative.Dopo aver segnato all’esordio in campionato contro l’Inter e trovato la rete anche contro l’Udinese, Varela ha realizzato due doppiette in Serie A: la prima contro il Sassuolo, la seconda contro il Cagliari. A queste si aggiungono i due gol segnati in Coppa Italia contro l’Avellino, per un totale di otto reti stagionali. Ma il portoghese non è soltanto un finalizzatore: attacca la profondità, si fa trovare pronto in area e sa partecipare alla manovra offensiva. Nonostante i 21 anni, mostra già un buon senso della posizione e una notevole freddezza sotto porta, qualità che lo hanno reso rapidamente uno dei protagonisti del Monza.Per il Toro, limitare Varela sarà uno dei compiti principali della sfida di venerdì. Il centravanti arriva all’appuntamento con grande fiducia e ha dimostrato di saper sfruttare anche poche occasioni, soprattutto quando può attaccare gli spazi in area. I granata, reduci dal primo clean sheet stagionale nella trasferta di Parma, dovranno confermarsi, prestando attenzione ai suoi movimenti e cercando di interrompere i rifornimenti prima che il pallone raggiunga la zona più pericolosa. La partenza del portoghese è stata impressionante, ma il campionato è ancora lungo. Per la difesa granata, affrontare un attaccante in così grande forma sarà un banco di prova importante per valutare i progressi compiuti nella fase difensiva.