L’Albania centra la promozione in Lega B e chiude il Gruppo C1 al primo posto. A Budapest la squadra di Rolando Maran supera ancora la Bielorussia vincendo per 2-0 e completa il percorso davanti ai diretti concorrenti. A sbloccare la partita già al 28' è Hysaj, ex Napoli, prima del raddoppio del secondo tempo firmato da Manaj, ex Spezia. I bielorussi provano a mettere pressione e a riaprire la sfida, ma l’Albania dimostra di avere qualcosa in più e porta a casa il risultato senza concedere reti. Dopo il successo sulla Finlandia, arriva così la seconda vittoria consecutiva che vale il salto diretto nella categoria superiore, senza passare dai playoff.

Novanta minuti in campo per Ardian Ismajli, confermato al centro della difesa a tre e protagonista di una prova soprattutto di sostanza. Il centrale del Torino ha retto l’urto della Bielorussia, lavorando in una partita non sempre pulita e fatta anche di duelli e interventi di rottura. Per lui sette palloni recuperati, due falli commessi e un tiro respinto, a fronte però di dieci palloni persi. In fase di costruzione è stato più efficace nella propria metà campo, con 33 passaggi riusciti su 37, mentre ha incontrato maggiori difficoltà quando ha dovuto cercare i compagni più avanti (6 su 11). Non una prestazione impeccabile, dunque, ma una gara concreta e combattuta, nella quale Ismajli ha contribuito a tenere la porta inviolata e a completare il percorso verso la promozione.