Un percorso netto, dominante, chiuso nel migliore dei modi. La Svizzera di Eray Comert e Ricardo Rodriguez batte 4-0 la Scozia e festeggia il primo posto e una promozione in Lega A, già matematicamente raggiunti, con una vittoria roboante e convincente. 5 successi, 1 pareggio, 15 gol fatti e 1 solo subito e 16 punti totalizzati: il bilancio del cammino elvetico che certifica lo stato di forma della nazionale allenata da Yakin.

A sbloccare la gara è un'autorete a metà della prima frazione: cross di Athekame, con Ferguson che nel tentativo di spazzare devia alle spalle di Gunn. La Scozia reagisce e trova due occasioni entro la fine del primo tempo, che termina però 1-0 per gli elvetici. Nella ripresa sale in cattedra la Svizzera: al 47', dopo un'azione di squadra, Freuler serve dietro Ballet, che tira e trova la deviazione di Boteli, con il pallone che entra in rete. Quattro minuti più tardi arriva anche il 3-0: Sanches riceve al limite dell'area e trova il gol personale. Due errori di due giocatori "made in Serie A" mantengono il risultato sul triplice vantaggio per gli svizzeri: Ferguson e McTominay sciupano da distanza ravvicinata in area il possibile 1-3. All'89' arriva la quarta rete di marca elvetica: la conclusione di Amdouni viene deviato e prende una parabola che beffa Gunn.

La "clinica" Svizzera oggi ha funzionato: un Comert ritrovato e un Rodriguez da record

Un paio di buone notizie arrivano anche in quel di Torino: Eray Comert è stato lanciato dal 1' ed è rimasto in campo per 90 minuti, mentre Rodriguez ha centrato le 150 presenze in nazionale entrando al 72'. L'obiettivo era ritrovare fiducia, minuti e consapevolezza: missione riuscita, soprattutto per Comert. Una prova ordinata, di sostanza, nella quale, insieme ai compagni di reparto, ha mantenuto la porta inviolata. E non era scontato: l'ex Valencia veniva da 11 partite consecutive tra nazionale e Toro, senza essere sceso in campo neanche per un minuto. Questa volta potrebbe essere proprio il classe '98 il giocatore a ritornare un po' rigenerato e con un'iniezione di fiducia maggiore dall'avventura elvetica, alla ricerca di minutaggio anche all'ombra della Mole.

E poi c'è Rodriguez: l'ex Milan puntava a ritrovare la condizione, appena ritornato da un infortunio che lo teneva fuori da Torino-Udinese, ultimo match disputato dall'ex Wolfsburg. La scorsa gara era entrato solo per 20 secondi ed erano sorte polemiche a riguardo. Oggi ha avuto a disposizione 18 minuti più recupero, raggiungendo il traguardo sopracitato, che può rendere orgoglioso e infondere ancor più fame e voglia al nativo di Zurigo, anche in ottica granata.