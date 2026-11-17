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Facciamo un riassunto

Dal peso delle ipoteche ereditate dalla gestione Cimminelli alla proposta di partenariato pubblico-privato presentata da Urbano Cairo. La vicenda dello Stadio Olimpico Grande Torino attraversa vent'anni di passaggi amministrativi, ostacoli economici e trattative tra il club granata e il Comune. Per molto tempo il futuro dell'impianto è rimasto legato a un vincolo che rendeva complicata qualsiasi operazione di valorizzazione. Poi, nel 2025 il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria ha riaperto prospettive rimaste a lungo sullo sfondo. La Città ha avviato le valutazioni sulle possibili formule di gestione, mentre il Torino ha cominciato a lavorare a un piano insieme al Politecnico. Dopo mesi di attesa e un ultimatum del sindaco Lo Russo, il club ha finalmente depositato la propria proposta. Adesso si apre la fase amministrativa: il Comune dovrà valutarne la fattibilità e l'interesse pubblico, prima di procedere con i passaggi necessari per l'eventuale assegnazione del diritto di superficie.

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