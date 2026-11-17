Dopo un inizio difficile, da soli 2 punti in 6 partite, i ragazzi dell'Under 17 sembrano essere in ripresa. Nelle ultime due partite sono arrivati un pareggio nel derby, dopo lodevole gara contro i bianconeri primissimi, e una vittoria per 4-0 contro la Carrarese, entrambe al Robaldo. Eppure c'è una cosa che, anche nei momenti difficili, non ha mai abbandonato i ragazzi di Ledesma e, anzi, li ha tenuti a galla, i gol da palla inattiva, il dato è veramente impressionante.

Le palle inattive che adesso tutti studiano

L'altra faccia della medaglia

Portuondo contro Samp Marinelli nel derby , o sfruttando errori avversari, gli altri, dio Portuondo nell'ultima sfida. Una squadra che, quindi, ci ha fatto vedere i suoi punti di forza ma deve ancora diventare completa. La strada, viste le ultime uscite, è quella giusta.

Nelle prime 8 partite di campionato l'Under 17 ha segnato 14 gol. Di questi ben 8 arrivano dagli sviluppi di calci piazzati, a cui vanno aggiunti un gol su calcio di rigore e un gol sugli sviluppi di una rimessa laterale, per. Una statistica veramente impressionante. Dominio che si è raggiunto, sì, grazie alle caratteristiche della squadra, che ha sia bravi battitori che grandi colpitori di testa, ma anche grazie allo splendido lavoro di Jacopo Bauzone, il membro dello staff di Ledesma che si occupa delle palle inattive. Con numeri così gli avversari stanno iniziando a studiare i piazzati granata, sia per, eventualmente, imitare gli schemi sia per capire come difendere. Soluzione che sembra non essere ancora stata trovata, visti i 2 gol nati da calci d'angolo nell'ultima uscita contro la Carrarese.Non è tutto oro quello che luccica. Le palle inattive continuano a funzionare e stanno "salvando" i granata. D'altra parte, però, il dato mette in evidenza una chiara difficoltà nel segnare. I ragazzi di Ledesma, infatti, fanno tanta fatica a segnare gol su azioni. Anche i 4 gol che non fanno parte di questa speciale statistica sono gol arrivati da grandi giocate di singoli, come la prodezza dio quella di