Ecco i migliori cinque del derby Under 17, finito 2-2 dopo la rimonta bianconera che si è conclusa al 90’. Sminuente forse sceglierne solo cinque in una partita dove tutti i granata si sono contraddistinti se non per giocate quantomeno per atteggiamento, tutti impeccabili, con tanta voglia di lottare.

Hadzhiev 7.5

Piro 7

Marinelli 7

Rua 7

Pellicanò 6.5

Oltre al gol tanto altro, chiusure, letture, anticipi, palleggio, dominio aereo. La linea difensiva è stata perfetta sia prima a due con Vukovic, che è cresciuto soprattutto nella ripresa, sia dopo, passati a tre, con Isoldi che si è aggiunto per proteggere l’area. E poi appunto il gol, quell’istinto del centrale di essere nel posto giusto quando arriva il cross, poi incornata sul secondo palo e momentaneo 2-0.Novanta minuti di corsa, lotta, contrasti e di nuovo corsa. Che completezza. Non è mai andato in difficoltà, difensivamente, tranne negli ultimi minuti con i cambi bianconeri, ma anche lì in qualche modo se l’è sempre cavata. Per il resto, come detto, chilometri e contrasti, preziosissimo avere un terzino così.Vede un buco nella trequarti bianconera e ci si butta, stop giusto, avanza, arriva al limite, calcia e apre le marcature. Cinico. Nella sua partita, però, c’è altro: tanti palloni ripuliti, scarichi di qualità e scelte giuste, una sicurezza in mezzo al campo.Posizione da mezz’ala interpretata benissimo, quando Benaj viene dentro lui si allarga e punta sulla fascia. I suoi movimenti sono sempre scomodi da leggere. Poi c’è il campo oltre alla tattica e lì mangia gli avversari, ha il fuoco negli occhi, non rinuncia mai alla lotta anzi va a cercarla e a “garra” non lo batte nessuno.Merita un posto. Non deve mai fare interventi da supereroe, o meglio, uno lo fa ma a gioco fermo, eppure è utilissimo per come interpreta il ruolo. Non ha paura di uscire anche alto per coprire la linea difensiva alta. Sui due gol non ha assolutamente colpe, sul primo una deviazione lo mette completamente fuorigioco e il secondo è una conclusione troppo precisa per arrivarci.