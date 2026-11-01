Le pagelle al termine di Frosinone-Torino: non basta una difesa solida, la squadra di Alvini ne fa 2

Davide Bonsignore
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Derby Primavera, Torino-Juventus 0-0: punto di partenza per entrambe le squadre (Video)

PAGELLE

Passo indietro importante da parte del Torino che allo Stirpe trova la seconda sconfitta consecutiva. Gol a inizio ripresa, gol nei minuti di recupero: Ghedjemis e Calò rimandano a Torino i granata senza punti e al termine di una prestazione sottotono. La difesa di Abate si dimostra solida, con una prestazione di qualità da parte di Coco. In quanto a gioco, però, manca qualcosa. I granata faticano a costruire, a rendersi pericolosi. E, di fatto, non concretizzano.

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