Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Frosinone e Torino.
Il Torino incassa la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 2-0 in trasferta contro il Frosinone allo stadio "Benito Stirpe". Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate, i padroni di casa sbloccano il match in avvio di ripresa grazie a Ghedjemis, bravo a sfruttare un assist di Kvernadze. Nonostante i tentativi di reazione dei granata, che rischiano più volte di subire il raddoppio a causa di alcuni errori tecnici, tra cui un brivido legato a un disimpegno errato del portiere Perri, la squadra di Abate non riesce a rendersi realmente pericolosa. Nel pieno del recupero, Calò chiude definitivamente i conti siglando il gol del 2-0 con un preciso destro a giro, condannando il Toro a un nuovo stop dopo il ko contro il Como.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Frosinone e Torino.
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