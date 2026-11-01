Frosinone-Torino è terminata con il risultato di 2-0 per i padroni di casa. I protagonisti della gara hanno rilasciato le proprie dichiarazioni in merito all'incontro appena disputato, tra questi c'è l'esterno granata Aboukhlal. Vediamo insieme le sue parole in conferenza stampa.

Vi aspettavate una partita così robusta dal Frosinone arrivando da un periodo di grande positività? “Sì, ci aspettavamo una partita difficile, l’avevamo preparata aggredendo le seconde palle... ma dopo un buon primo tempo siamo calati nel secondo subendo gol”.

Qualche ultimo passaggio e qualche occasione non le hai concretizzate al massimo. Cosa ne pensi? “Era la mia prima partita da titolare dopo 9 mesi e dopo l’infortunio. Sono soddisfatto del mio primo tempo, anche se so bene di dover ancora riprendere il ritmo gara”.

Oggi un Toro che è sembrato non essere sceso in campo e in totale balia dell’avversario. Come si riparte dopo questa prestazione? “Arrivavamo da buone prestazioni, e al di là del primo gol di oggi la partita è stata equilibrata. Dobbiamo subito guardare verso il Lecce, serviranno punti”.

Hai avuto un periodo complesso rischiando di essere ceduto. Come l’hai vissuto e da dove riparti? “Non è stato facile, sono stato fuori per 9 mesi e la scorsa stagione ho giocato poco. Ora sono tornato e spero di mettere sempre più minuti nelle gambe”.

Come mai hai scelto di restare al Torino? Oggi i giocatori del Frosinone volevano il rosso per il tuo fallo su Raimondo... “Mi dispiace per il fallo, ma era da giallo e non da rosso. Non sono un calciatore cattivo e non volevo entrare male sull’avversario. Sono rimasto a Torino perché ho voglia di dimostrare qui le mie qualità”.