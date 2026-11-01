Frosinone-Torino è terminata. I protagonisti della gara hanno rilasciato le proprie dichiarazioni in merito all'incontro appena disputato. Ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico granata Ignazio Abate, vediamo insieme le sue parole.

Si è dato una spiegazione sulla differenza tra il primo e il secondo tempo di oggi? “Credo che siamo partiti bene. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi dopo il loro gol siamo andati un po' dietro all'inerzia della gara. Dove ti portano loro, sulle seconde palle e sulle transizioni, dobbiamo avere la forza di rimanere più equilibrati e gestire meglio il pallone”.

Qual è la cosa che più l'ha fatta innervosire nel secondo tempo? “Non andiamo dietro all'analisi banale, perché non si tratta di errori tecnici. In una partita che ti porta a giocare così, uomo su uomo, indubbiamente ci sono degli errori. La squadra ha dato tutto contro una squadra forte e dobbiamo crescere per far girare gli episodi dalla nostra parte. Nel primo tempo abbiamo avuto cinque o sei situazioni che dobbiamo sfruttare molto meglio. Non dobbiamo prendere gol dopo tre minuti, su un calcio d'angolo che concediamo troppo facilmente e anche sulla ribattuta”.

La squadra è sembrata molto grintosa e determinata nel cercare di trarre il meglio dai duelli... “A me la squadra nel primo tempo è piaciuta tanto. Siamo venuti qui con personalità, con la voglia di aggredirli e di non farli giocare. Poi sono bravi loro, che sono forti sulle seconde palle, sugli episodi, dalle rimesse laterali. Riescono a cambiare tanto l'inerzia della partita. Nel secondo tempo, negli ultimi venticinque minuti, abbiamo perso equilibrio. Eravamo esposti a grandi transizioni e lì viene fuori ancora di più il Frosinone”.

Si aspettava qualcosa in più dai nuovi entrati? “No, l'inerzia della partita era difficile. Potevamo mettere un po' più d'ordine, sicuramente. Ho deciso di togliere i due ammoniti perché avevo la sensazione che la partita stesse andando in un determinato binario. Quindi ho fatto questa scelta. I ragazzi sono entrati sempre con l'atteggiamento giusto. Indubbiamente, dal punto di vista della gara, potevamo prenderla maggiormente in mano”.

Qual è lo step di crescita che deve fare il Torino? “Il prossimo passo è starci più dentro nello sporco e nella lettura dei momenti della gara. Perché, specialmente all'inizio della ripresa, dovevamo tenere più botta ed ero sicuro che avremmo ripreso in mano la partita”.