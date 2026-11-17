Ora servirà un ulteriore passo in avanti: dare più continuità alle buone prestazioni e limitare le "pause"
Il Meet & Greet con Claudio Sala e Silvano Benedetti (VIDEO)
Corsi di recupero? Kian Fitz-Jim
Un gol, tante giocate interessanti e un'impressione: i margini di crescita sono ancora importanti. Kian Fitz-Jim è sicuramente un acquisto azzeccato dell'ultima sessione di mercato. L'ex Ajax si è calato al meglio nella nuova realtà granata e ha spesso fatto bene quando è stato chiamato in causa, ora dovrà darsi l'obiettivo di trovare ancora più continuità ed eliminare qualche piccolo passaggio a vuoto. Non sarà facilissimo perché in mezzo al campo la concorrenza è tanta e la qualità è elevata, ma Fitz-Jim ha dimostrato in questo primo quarto di stagione in maglia granata di avere numeri di livello e le potenzialità per fare molto bene.
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