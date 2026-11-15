In una grigia domenica pomeriggio torinese a scaldare il cuore ci pensa l'Under 17 di Ledesma. Dopo un inizio di campionato dove sembrava non andarne giusta una ecco la prima vittoria. Una prestazione perfetta costruita sì con un attacco dilagante ma anche, e finalmente, con una difesa solida e attenta che ha saputo tenere botta nei momenti in cui la Carrarese ha spinto.

Le scelte: Portuondo torna tra i più grandi

Primo tempo: una magia di Rua apre e poi Vukovic raddoppia

Secondo tempo: il Toro sa soffrire e poi colpire

Danilowski. Al 93' i granata hanno un angolo e lo battono corto, il venti si coordina e rilascia il destro a giro verso il secondo palo, traversa e poi gol, è festa al Robaldo.

Il tabellino

Si torna a giocare dopo la pausa e tornano tante conferme per Ledesma. Tra i pali Pellicanò, difeso di nuovo da Vukovic che questa volta viene affiancato da Fitzsimons. Davanti alla difesa serve la regia e l'equilibrio del solito Tonon che sostiene le mezzali Marinelli e Rua, proprio come nel derby. Nel tridente c'è una novità, per le ali confermati Santagata e Benaj a supportare la punta, il grande ritorno con i più grandi, Portuondo.La partita inizia con sostanziale equilibrio, il ritmo è molto alto e il possesso lo gestisce principalmente il Torino ma entrambe le squadre faticano ad arrivare a conclusioni pulite. Mentre i granata cercano una palla più ragionata, i toscani sembrano voler attendere l'errore per sorprendere in contropiede il Toro. In questa prima fase tante belle giocate individuali da Santagata a Benaj ai ragazzi della Carrarese.. I granata pochi minuti dopo vanno vicini al raddoppio con Santagata che salta secco Mannucci e crossa basso nel cuore dell'area, per un soffio non ci arriva Portuondo. Ma il vero raddoppio non arriva tanto dopo,. Al 33' i granata stavano per rovinare tutto con una distrazione, imbucata e Friddini è a tu per tu con Pellicanò, ma grazia i torelli e calcia a lato. Scoppia definitivamente la scintilla tra Santagata e Bacci che già da un po' si stuzzicavano, il primo spinge a terra il secondo e viene ammonito, provano a tranquillizzarlo i compagni. La Carrerese forza sul finale di primo tempo, il Toro se la cava di grinta.Si ricomincia e la Carrarese fa subito tre cambi, vuole cambiare passo e far qualcosa in più. Eppure la prima grande occasione è del Toro, dopo che ancora una volta Portuondo fa un gran lavoro spalle alla porta serve nello spazio Santagata che cambia passo ed è in uno contro uno con Mercurio, l'undici allarga il piatto e sfiora il palo. Col passare dei minuti, però, i gialloblù prendono metri e sembrano anche più lucidi in mezzo al campo anche se il Toro sembra aver la gamba per far male in ripartenza. Al 59' serve che si allunghi Pellicanò per tenere il risultato su un pericoloso tiro di Delbello dal limite. Al 65' nel peggior momento granata in cui sembrava non riuscire a uscire ecco che Benaj fa un ultima calvacata, e imbuca per Portuondo, il nove trova le forze per passare in mezzo a due entra in area e rimedia una spinta, calcio di rigore. Dal dischetto il sinistro di capitan Bottone allarga, Mercurio intuisce e la fa sua in due tempi, si rimane sul 2-0. Ecco i cambi granata, necessario dare il ricambio ai ragazzi stanchi. Dopo ancora un po' di sofferenzaSecondo gol con i più grandi per lui, bomber "prestato" dall'Under 16. Nell'ultimo quarto d'ora di partita anche la Carrarese smette di crederci, il ritmo si abbassa e si attende solo la prima vittoria in stagione dei granata. Ad alimentare la festa granata èTORINO-CARRARESE 4-0

Marcatori: 22' Rua (T), 29' Vukovic (T), 75' Portuondo (T), 90+3' Danilowski (T).

TORINO (4-3.3): Pellicanò; Piro, Fitzsimons, Vukovic, Bottone (82' Isoldi); Rua (68' Chiamenti), Tonon, Marinelli (82' Vagnati); Benaj (68' Freguglia), Portuondo (82' Toth Ludvai), Santagata (61' Danilowski). A disposizione: Edokpayi, Musso, Pipino. All. Ledesma.

CARRARESE (4-3-3): Mercurio; Mannucci, Pierotti (85' Riani), Gaggioli (46' Filippi) , Gattuso, Rossetti, Delbello, Venturelli (46' Carloni Reda), Friddini (79' Reali), Tucci (85' Murgante), Bacci (46' Bianchi). A disposizione: Brungaj, Bignami, Muciaccia. All. Quadagni.

Ammoniti: 34' Santagata (T), 39 Rua (T), 58' Rossetti (C).