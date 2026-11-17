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Zapata, corsi di recupero

Duvan Zapata ha giocato 74 minuti in tutta la stagione. Il dato fa impressione e lascia più di un dubbio sulla tenuta fisica di un giocatore che ha scritto pagine importanti del calcio italiano e anche della storia recente granata. L'infortunio al legamento crociato occorso nell'ottobre 2024 è stato uno startiacque nella sua carriera. Da quel momento in poi non è più stato lo stesso colombiano che la Serie A aveva imparato ad ammirare a suon di gol (127 in carriera). L'8 luglio 2026 il sudamericano ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028, prolungandolo di un ulteriore anno rispetto alla scadenza inizialmente fissata per il 2027. Scelta azzardata? La risposta era affermativa a luglio, probabilmente oggi si potrebbe parlare di qualcosa di più di un azzardo, si potrebbe parlare a malincuore di errore di valutazione. Sì, a malincuore perché non si può cancellare quanto fatto da Zapata con il Torino. Confermarlo in rosa, bloccando di fatto uno slot nella casella degli attaccanti, è stata tuttavia una scelta dettata troppo dal cuore ma nello sport non basta soltanto il sentimento.

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