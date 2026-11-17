Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha parlato ai microfoni di Tuttocittà, portando informazioni che possono interessare i tifosi del Toro riguardo al tema stadio. "La procedura scelta dal Torino è una procedura che prevede una serie di fasi. La prima fase l'abbiamo annunciata proprio la scorsa settimana, che è la presentazione del progetto, e la procedura è la stessa della piscina Sempione, vista dal punto di vista normativo. Ovviamente la scala qua è completamente diversa e anche proprio l'impatto. Quello che possiamo dire è che il progetto riguarda sia lo stadio sia l'impianto del Robaldo, che ha un regime di concessione, come soprattutto i tifosi granata sanno bene. Siamo riusciti a sbloccare una situazione e quindi a far partire i lavori, che sono già conclusi. Peraltro sta già funzionando. Gli uffici comunali hanno il compito, in queste settimane, e sicuramente lo faranno con celerità e con competenza, di vagliare questa proposta che è arrivata. Una volta che supera questo vaglio, la Giunta comunale adotterà una delibera di pubblico interesse e, a valle di questa delibera di pubblico interesse del progetto, verrà avviata la conferenza dei servizi e poi la procedura a evidenza pubblica".

La Cittadella Granata: l'importanza di un ambiente di riferimento

Uno degli aspetti che il sindacoha sottolineato è l'importanza di costruire un punto di riferimento per la società, per i tifosi e per la città. "Ragionevolmente cerchiamo di accorciare il più possibile i tempi perché era uno dei nostri obiettivi quello di dare, noi l'abbiamo chiamata nel programma del 2021, la" ha dichiarato il sindaco: "Un pezzo importante dell'abbiamo comunque avviato, anche ilha trovato, con la questione del, una prospettiva. Il tassello più importante è lo. Io penso davvero che il calcio del futuro sia un calcio in cui. Lo stiamo vedendo in tutta Europa, lo stiamo vedendo anche in Italia. Gli stadi sono dei luoghi dove si gioca a calcio, ma sono anche dei luoghi che vivono tutta la settimana. Poi questo stadio in particolare, per tutto quello che rappresenta per la città, per i tifosi, per la storia di Torino, per dove è messo, perché poi tra l'altro è messo praticamente in piena città. Sicuramente, nella nostra ottica, già all'epoca lo vedevamo come un asset importante. Questa della presentazione della proposta è una pietra miliare in questa direzione".

Il lavoro da fare è ancora parecchio, l'obiettivo è di farlo al meglio e il prima possibile, tenendo conto anche delle implicazioni economiche e giuridiche: "Sono diritti di superficie. Il diritto di superficie è una formula giuridica che consente di poter attivare finanziamenti, anche prestiti bancari. Si dice, in termini tecnici, bancabile. È un diritto di superficie lunghissimo, perché abbiamo 90 anni, 99 anni a seconda dei casi, e quindi di fatto non è una piena proprietà, perché la piena proprietà resta in capo al Comune. Peraltro è già così anche per l'Allianz Stadium, è esattamente lo stesso regime".