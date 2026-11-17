Siamo a un terzo della stagione ma abbiamo già un candidato molto forte per l'oscar della sfortuna 2026/2027: si tratta di Romeo Sandrucci, classe 2007 in prestito alla Juve Stabia, in Serie B. L'obiettivo era quello di farlo crescere, magari sulla scia di quanto accaduto ad Alessio Cacciamani, sempre in Campania nella scorsa stagione. In realtà, le cose stanno andando diversamente e Sandrucci ha colpe davvero limitate. Ha iniziato la stagione da subentrato contro il Palermo il 23 agosto (5 minuti), poi un primo acciacco che l'ha tenuto tra tribuna e panchina fino al 18 ottobre. Proprio quel giorno è tornato in campo, anche in quel caso da subentrato: 23 minuti contro il Sudtirol e rete della sicurezza, quella del definitivo 3 a 0 a 6 minuti dalla fine. Inizio della ripresa? La speranza di tutti a Castellammare di Stabia era proprio quella. Nella giornata successiva 18 minuti contro la Cremonese nella prestigiosa vittoria per 1 a 0 delle Vespe. Ed ecco il possibile punto di svolta della sua prima annata tra i professionisti: il 28 ottobre, prima volta da titolare contro l'Hellas Verona.

Punto di svolta? No, giornata da dimenticare...

Contro l'Hellas è restato in campo appena 13 minuti a causa di un problema muscolare;. Ha saltato le ultime due partite ufficiali della Juve Stabia ed è fermo praticamente da fine ottobre. Per il periodo natalizio dovrebbe essere recuperato ma è chiaro che il suo impatto con il professionismo è stato tutt'altro che piacevole. Le potenzialità del ragazzo sono emerse (del resto i numeri dicono che è riuscito a segnare un gol in appena 59 minuti giocati), però è mancata la costanza di rendimento a causa degli acciacchi fisici. Tempo per rimediare ce n'è, intanto sotto l'albero di Natale si porta la statuetta dell'oscar della sfortuna.