Il Torino rischia di perdere il suo centrocampista più utilizzato proprio a pochi giorni dalla sfida con il Napoli. Nikola Vlasic ha giocato tutte le 11 partite di campionato, raccogliendo 889 minuti, quasi 81 di media a gara: numeri che spiegano meglio di qualsiasi etichetta il peso del croato nell'economia della squadra di Ignazio Abate. Vicecapitano e numero 10, è il riferimento a cui affidare la costruzione della manovra, l'ultimo passaggio e gli inserimenti negli ultimi metri. La sua eventuale assenza non sarebbe una sostituzione ordinaria, ma la perdita di uno degli interpreti centrali del progetto granata. Il problema al bicipite femorale della coscia destra accusato durante il ritiro della Croazia lo ha già costretto a saltare l'ultima partita in nazionale. Oggi, 17 novembre, sono previsti gli accertamenti: il controllo chiarirà l'entità dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Abate intanto deve preparare il piano B.

Gineitis, Fitz-Jim e Casadei: parte il casting

Le prime due caselle della mediana portano a Rolando Mandragora e Daniel Bragança. L'ex Fiorentina è pronto a riprendersi la regia dopo l'infortunio, mentre il portoghese può tornare a occupare il ruolo di mezzala. Nessuna delle due posizioni, però, può essere considerata blindata: Bragança non è stato sempre titolare e Mandragora arriva da uno stop, con la necessità di ritrovare gradualmente il ritmo partita. Le rotazioni possono quindi avere un peso nella gestione delle prossime gare, anche se possiamo dare entrambi per favoriti nell'undici titolare.

Con l'infortunio di Vlasic è invece concorrenza aperta. Gvidas Gineitis ha già collezionato 10 presenze, con 460 minuti e due assist all'attivo, e ha brillato in ritiro con la Lituania. Garantisce intensità, corsa e struttura fisica, ma attenzione perché l'eventuale mediana con Mandragora e Bragança presenterebbe tre interpreti mancini, e questo fattore potrebbe essere un malus. Kian Fitz-Jim ha invece dalla sua il piede destro e un bottino di una rete e un assist in 571 minuti, distribuiti su otto presenze. Dopo le buone prove contro Monza e Como, il rendimento è stato meno incisivo nelle ultime uscite. Attenzione anche a Gaetano Oristanio, già sperimentato da Abate nel ruolo di mezzala e utilizzato fin qui per 96 minuti in quattro presenze. Infine, Cesare Casadei, fermo a 95 minuti in tre partite, cerca spazio e una possibilità per rientrare nelle gerarchie. Le alternative non mancano, ma nessuno ha ancora conquistato definitivamente il posto.

Casadei, occasione da non fallire: servono risposte

La possibile assenza di Vlasic può dunque diventare una finestra importante per Cesare Casadei, tra i candidati quello che ha collezionato meno minuti finora: tre presenze e una sola da titolare, senza gol né assist. Numeri lontani da quelli della scorsa stagione, quando aveva chiuso con, diventando il terzo miglior marcatore granata pur senza essere un attaccante e senza avere il posto assicurato.

Su di lui il Torino aveva investito circa 15 milioni per strapparlo al Chelsea nel gennaio 2025. L'attesa era quella di trovare un centrocampista capace di abbinareidee,fisicità, inserimenti e gol, ma il percorso in granata è rimasto finora incompiuto. Anche Abate gli ha chiesto uno scatto di maturità, senza nascondere le proprie perplessità: "Deve svoltare mentalmente, essere meno ragazzino e più adulto perché c'è da sgomitare". Al Filadelfia il giocatore sta cercando di cambiare passo e contro il Lecce, subentrando proprio al posto di Vlasic, aveva avuto un impatto positivo. Adesso potrebbe presentarsi una nuova occasione, per di più contro un avversario che conosce bene: al Maradona, nella passata stagione, aveva segnato il gol granata nella sconfitta per 2-1 contro il Napoli. Ma la questione va oltre la singola partita: Casadei deve dimostrare di poter essere una risorsa stabile. La maglia lasciata eventualmente libera da Vlasic può rappresentare il primo passo.