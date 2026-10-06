C’è un momento, nella crescita di un giovane calciatore, in cui le prospettive iniziano a diventare qualcosa di più concreto. Per Emirhan Ilkhan potrebbe essere arrivato proprio adesso. Il centrocampista del Torino si è messo in mostra con la Turchia Under 21, dove ha trovato anche il gol nel 2-2 contro l’Ucraina, e le sue prestazioni gli sono valse la chiamata di Vincenzo Montella in Nazionale maggiore. Non è arrivata nè la convocazione e nè il debutto contro l’Italia, ma il semplice fatto di essere stato inserito nel gruppo della prima squadra racconta bene il momento che sta vivendo il classe 2004. E non è un discorso che riguarda soltanto la Turchia: anche al Toro, dopo mesi in cui ha dovuto aspettare e costruirsi il proprio spazio, Ilkhan ha iniziato a dare segnali di crescita.

L'ascesa di Ilkhan

Il suo percorso in granata, del resto, non è stato lineare. Arrivato dal Besiktas nell’estate 2022 come uno dei giovani più interessanti del calcio turco, ha avuto bisogno di tempo, prestiti e continuità per ritrovare quella fiducia che a Torino aveva faticato a costruirsi. La scorsa stagione ha rappresentato un passaggio importante, con 22 presenze complessive e 2 gol tra campionato e Coppa Italia. E ora il suo nome è tornato a circolare anche fuori dai confini del club. Ilkhan, che fin qui è stato anche frenato dagli infortuni, non è ancora un punto fermo del Toro di Abate, non lo è mai stato sotto la Mole, ma sta smettendo di essere una semplice promessa: è un giocatore che sta chiedendo spazio e, soprattutto, una precisa collocazione nel progetto.

Il nodo del contratto

La situazione diventa particolarmente importante se consideriamo il contratto. Il Torino, infatti, ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto di Ilkhan fino al 30 giugno 2027 e, oggi, il centrocampista è già nell’ultimo anno di accordo. Non c’è quindi tempo da perdere: il rinnovo è diventato una priorità. Perché se il turco continuerà a crescere, trovare spazio e attirare l’attenzione anche della Nazionale maggiore, il suo peso sul mercato è destinato inevitabilmente ad aumentare. Il Toro ha ancora il controllo della situazione, ma non può permettersi di arrivare troppo avanti nella stagione senza aver chiarito il futuro di uno dei suoi giovani di maggior prospettiva.

Rinnovare è d'obbligo

Il punto,

, soprattutto per evitare di arrivare all’estate 2027 con il

a parametro zero

.

Il suo futuro, dunque, dovrà essere necessariamente uno dei prossimi appuntamenti sull’agenda di Petrachi e Cairo.

in fondo, è capire quanto il Torino creda davvero in Ilkhan. Se la risposta è sì, allora bisogna provare a blindarlo; se invece il club, anche a malincuore, dovesse ritenere di non voler puntare su di lui, anche una cessione diventerebbe una strada da prendere in considerazionerischio di perderlo. Ilkhan sta finalmente dando continuità a quel talento che aveva convinto il Toro a investire su di lui nel 2022 e ora la società deve fare una scelta