Come sta il Napoli? Insomma. L'avvio di stagione non è stato assolutamente esaltante, con la squadra che ha faticato e non poco. Gli infortuni e un mercato non all'altezza hanno influito, ma non giustificano i 15 punti racimolati da Massimiliano Allegri. Questi numeri registrano il peggior avvio del Napoli negli ultimi anni, praticamente da quando è tornato nel palcoscenico più ambito, quello della Serie A.

NAPLES, ITALY - JULY 14: SSC Napoli president Aurelio de Laurentiis attends the press conference presentation of Massimilano Allegri as new head coach of SSC Napoli at Teatro di San Carlo on July 14, 2026 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

L'affetto dei tifosi però nei confronti della squadra non è cambiato: sono previsti almeno 45 mila tifosi per il match contro il Torino, in programma sabato sera alle 20.45, ma come riferito da Repubblica Napoli il clima non è proprio dei migliori tra Aurelio De Laurentiis e i tifosi. Nei giorni scorsi in città sono apparsi anche striscioni contro il numero uno della società partenopea, accusato di voler sopprimere in ogni modo tutte le contestazioni nei suoi confronti. Non proprio l'ambiente ideale per tanti motivi, un'atmosfera che per certi versi ricorda anche la distanza che si è creata anche tra i tifosi granata e il presidente Urbano Cairo.