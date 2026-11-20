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Napoli - Torino

Scambi, accordi, giocatori che funzionano e altri che non incidono: è la storia del calciomercato, è la storia anche del calcio passato, attuale e futuro. Poi ci sono quelle tratte che sia da una parte che dall'altra sono state in grado di regalare qualche soddisfazione, sia economica che tecnica. Napoli-Torino, prossimo appuntamento della Serie A, non è una gara che si gioca solo sul campo, dove i granata rincorrono un tabù praticamente ventennale. È anche la storia di un calciomercato che ha visto entrambe le società portare a termine diversi affari.

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