L'addio di Buongiorno è stato doloroso per i tifosi, ma c'è chi non si fece nemmeno trovare: un viaggio a ritroso negli affari tra Toro e Napoli
Napoli - Torino
Scambi, accordi, giocatori che funzionano e altri che non incidono: è la storia del calciomercato, è la storia anche del calcio passato, attuale e futuro. Poi ci sono quelle tratte che sia da una parte che dall'altra sono state in grado di regalare qualche soddisfazione, sia economica che tecnica. Napoli-Torino, prossimo appuntamento della Serie A, non è una gara che si gioca solo sul campo, dove i granata rincorrono un tabù praticamente ventennale. È anche la storia di un calciomercato che ha visto entrambe le società portare a termine diversi affari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Torino, le ultime dall'infermeria: la sosta sorride, tornano davvero tutti?
Altre News
Gonçalves: "Addio mio e di Bragança? Tutto è avvenuto alle nostre spalle"
Toro
Nel momento del bisogno... Gineitis va ai corsi di recupero?
Toro
Abate replica a Petrachi: "Non è questione di coraggio, serve continuità"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti