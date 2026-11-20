Non è stata una sosta tranquilla al 100% per il Torino, che ha dovuto fare i conti con il pareggio davvero deludente contro il Lecce nell'ultima gara pre nazionali. Ma c'è comunque una faccia della medaglia: la pausa infatti ha permesso ad Abate&Company di recuperare diversi giocatori che erano rimasti fuori per infortunio.

Tornano in tre a disposizione

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Niccolò Fortini of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Erano almeno tre i giocatori non disponibili: Ricardo Rodriguez, Niccolò Fortini e Rolando Mandragora. L'elvetico ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione, raccogliendo scampoli con Roma e Udinese. Proprio contro i friulani è uscito dopo il primo tempo e non ha più visto il campo. Ora è pronto a tornare, come confermato dall'ingresso "fast" contro la Slovacchia, non priva di polemiche. Il secondo ha giocato l'ultima gara con il Bologna prima di partire con l'Italia U21 nella prima maxi-sosta. Sfortunatamente l'infortunio l'ha tenuto fuori dal campo per più di un mese. Infine il centrocampista, pedina fondamentale del Torino per valore tecnico e tattico. Ha saltato Como e Frosinone, con il Lecce è rimasto in panchina. Per lui era stata concordata come deadline la sosta, così è stato. Resta indisponibile il lungodegente Franco Israel.