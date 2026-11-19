L'abbondanza a centrocampo è una delle caratteristiche del Toro formato 2026/27. Dopo l'infortunio occorso a Vlasic prima di Croazia-Repubblica Ceca si è momentaneamente liberata un'altra casella nella mediana granata e in vista del prossimo match contro il Napoli, Ignazio Abate è chiamato a sciogliere le riserve e a studiare eventuali soluzioni alternative. Le scelte non mancano e diversi giocatori del Torino si candidano a prendere il posto del numero 10 all'interno dello scacchiere granata nella sfida contro i partenopei. Sempre che entro sabato sera sia ancora vacante: il croato è in ripresa e, nonostante un inizio in chiaroscuro, il tecnico campano è cosciente della sua importanza tecnica e spera che torni a disposizione.

Le condizioni di Vlasic fanno partire il domino granata

Una mossa è (quasi) certa: torna l'alfiere Mandragora, ma conta lo scacchiere

La pedina Casadei cerca posto: se lo trovasse sarebbe nella casella giusta

Il traffico a centrocampo rimane: anche Gineitis è un candidato

Tutto passa da Nikola Vlasic: il nativo di Spalato è una delle pedine più importanti per i granata e non è un caso che quando il classe '97 ha mostrato una crescita di condizione e di rendimento, il Toro ha centrato le tre vittorie consecutive, mettendo a referto prestazioni convincenti, almeno in un paio di casi. In una gara importante come quella del Maradona, Abate si augura di poter contare sul suo apporto e in conferenza stampa ha identificato in domani, la giornata nella quale farà valutazioni più precise sul suo stato e quello di Belghali. Ma intanto può fare affidamento su un rientro fondamentale, che è mancato come l'aria al suo Torino.Torino-Monza del 23 ottobre è l'ultima apparizione del centrocampista italiano con la casacca granata. Rolando Mandragora si è dovuto arrendere ad infortunio ai flessori della coscia sinistra. Da lì tre gare di assenza, nelle quali il Toro ha rimediato 2 sconfitte e un pareggio, segnando solo 2 gol e faticando in mediana, soprattutto contro Frosinone e Lecce. L'ex Juve Stabia è consapevole dell'importanza dell'ex Viola, ma al contempo ha dichiarato che la produzione offensiva non può migliorare solo con il suo rientro: “Non è un giocatore a cambiare la fase offensiva. E’ una questione di squadra, ci abbiamo lavorato in questi giorni”. Abate però è orientato a riproporlo dal 1' e al momento è l'unica posizione e scelta "sicura" dello scacchiere che ha in mente l'allenatore granata. Ma chi affiancargli?Cesare Casadei ha iniziato la stagione nel ruolo di trequartista. L'ex Milan, nelle sue idee iniziali di 3-4-2-1 lo vedeva di più alle spalle della punta e nel ritiro estivo e nei primi impegni ufficiali granata lo aveva inserito proprio in quel ruolo. Poi il cambio modulo in corso d'opera, in un sistema che giostra tra 3-5-2 e 4-4-2 e che esclude l'utilizzo del trequartista. E così la posizione e lo status dell'ex Chelsea, complici anche gli arrivi di mercato, che hanno ridotto maggiormente lo spazio a disposizione, sono cambiati. Il classe 2003 ha trovato spazio a gara in corso in sole due occasioni econtro il Napoli e dei trascorsi di questa annata. E Abate, ad una domanda sulla predilezione di Casadei per il ruolo da mezzala, ha affermato: “Giochiamo a tre quindi se giocherà lo farà nel suo ruolo naturale”. L'ex Ternana continua a credere nelle potenzialità del centrocampista nato a Ravenna e lo considera un'opzione valida, in corsa per una maglia.“Sono qualità che potremmo adottare, dipende che tipo di partita vorremo fare. Sono un’opzione importante sia all’inizio che a gara in corsa”. Con queste parole, l'allenatore del Toro ha confermato la candidatura di Casadei, ma si riferiva anche a Gineitis. Il lituano, insieme all'ex Chelsea, può garantire fisicità e centimetri alla mediana granata e se Abate le valuterà come qualità importanti per lo scontro con la squadra partenopea, le loro candidature prenderebbero ancor di più quota. E a proposito di qualità, in lizza per un posto c'è anche Daniel Braganca, che con il rientro di Mandragora, potrebbe tornare al ruolo di mezzala, dove meglio ha reso fin qui nella sua avventura a tinte granata. Senza dimenticare Kian Fitz-Jim, reduce da un periodo in crescita e Emirhan Ilkhan, checon la sua nazionale.