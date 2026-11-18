Il ritorno in campo contro il Lecce ha rappresentato un nuovo punto di partenza per Cesare Casadei, che dopo una prima parte di stagione complicata sta cercando di ritagliarsi maggiore spazio nel Torino di Ignazio Abate. Il centrocampista ha fatto il punto sul proprio momento e sulle aspettative per il prossimo impegno granata nell’intervista rilasciata a Sky Sport, presentando anche la trasferta di Napoli: “Sarà una partita difficile, col Napoli non è mai facile. I nazionali stanno tornando, vogliamo andare là e vincere la partita. Sappiamo che non sarà facile ma siamo consapevoli delle nostre qualità”. Spazio poi alla situazione personale e al rapporto con il tecnico, dopo un periodo trascorso lontano dal campo. Casadei ha spiegato di aver continuato a lavorare senza perdere di vista le necessità della squadra, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro: “Penso giorno per giorno. C’è stato un periodo in cui non ho giocato tanto ma sono sempre stato disponibile per le richieste del mister e di fare ciò che chiedesse lui. Futuro? Voglio il meglio per me e per la squadra”.