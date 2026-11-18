Ieri sera, nel pareggio che alla Turchia Under 21 non è valso la qualificazione agli Europei di categoria, Emirhan Ilkhan è stato uno dei protagonisti del match. Il centrocampista turco ha siglato una gran gol su punizione al minuto 82, con la parabola che ha aggirato la barriera e si è insaccata alle spalle del portiere della Repubblica Ceca. Con la fascia da capitano al braccio, il classe 2004 ha suonato la carica, dando il suo apporto alla produzione offensiva della squadra. Una prestazione convincente in una serata amara per lui e la sua selezione ma che può rilanciare le sue ambizioni all'ombra della Mole, dove fin qui ha trovato poco minutaggio e impiego con il contagocce. Il mediano ex Besiktas punta a dare una scossa ad un inizio difficile, diverso da quanto si aspettava.

Ilkhan, messaggio chiaro ad Abate: il turco reclama spazio e scalpita

L'infortunio occorso a Vlasic libera uno spazio a centrocampo, una reparto dove tra le fila granata la concorrenza è folta. Ma l'avventura di Ilkhan con la propria nazionale manda un segnale chiaro ad Abate: il centrocampista nato ad Istanbul c'è e si candida. Il tecnico granata ragionerà su come rimpiazzare al meglio il numero 10, qualora, come probabile, desse forfait e le opzioni a disposizione portano a un'ampia possibilità di scelta: Braganca, Gineitis, Casadei, Oristanio e, appunto, il classe 2004. Il gioiellino turco ha raccolto fin qui poco in stagione: appena 7 presenze spalmate su 153 minuti totali, con una partenza a rilento, dovuta all'infortunio accusato durante il ritiro estivo e al problema agli adduttori quando stava inanellando una serie di ingressi consistenti a gara in corso. Ma Abate al momento non sembra considerarlo tra i possibili titolari, nessuna partenza dal 1' per il turco finora: un dato al quale Ilkhan cercherà di porre rimedio, già a partire dalla prossima sfida contro il Napoli al Maradona di sabato 21 novembre alle 20:45. La rete con la Turchia Under 21 può segnare una svolta alla sua annata?