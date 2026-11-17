Pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca, la Turchia di Ilkhan non andrà agli Europei
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Non basta una super prestazione di Emirhan Ilkhan contro la Repubblica Ceca, la gara finisce 1-1 e col passivo iniziare di 0-1 la Turchia non andrà agli Europei Under 21 in Albania e Serbia. Si sapeva che per ribaltare la vittoria ceca in Turchia sarebbe servita una super prestazione in Boemia. E se nel primo tempo a rendere il sogno ancora più lontano è stato Škrkoň che al 36' ha capitalizzato su assist di Jelínek dall'altra parte i turchi non si sono mai arresi. Trascinati da un super Ilkhan, titolare con dieci sulla schiena e fascia da capitano, i turchi si sono messi ad attaccare riuscendo a tirare 18 volte di cui 7 nello specchio, ma la palla sembrava non voler entrare. Il sogno si riaccende all'82' quando a riaccendere le speranze di un'epica rimonta è ancora il centrocampista granata autore di una gran punizione calciata aggirando la barriera. Nel finale il capitano e i compagni hanno provato ad alimentare il sogno ma con il passare dei minuti il nervosismo ha preso il sopravvento e la gara è finita 1-1.
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