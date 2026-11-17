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Le trattative in ottica mercato di gennaio

La sessione invernale di riparazione si avvicina e i club di Serie A iniziano a pianificare le strategie per correggere la rotta in vista della seconda parte di stagione. Tra ambizioni scudetto, la lotta per un posto in Europa e la salvezza, il mese di gennaio promette scintille. Le società italiane sono al lavoro soprattutto sul fronte delle uscite per alleggerire le rose e finanziare i colpi in entrata, con un occhio particolare ai profili giovani e ai rinforzi mirati nei reparti claudicanti. Dalle manovre dell'Inter alla rivoluzione sugli esterni del Napoli, fino ai movimenti in casa Milan, ecco come le squadre si preparano a ridisegnare i propri organici.

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