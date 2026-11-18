La principale pecca? Le tempistiche, figlie comunque di una decisione sbagliata di tutta la Lega
Il Meet & Greet con Claudio Sala e Silvano Benedetti (VIDEO)
Corsi di recupero? Gianluca Petrachi
L'inattività degli ultimi anni non si è fatta sentire, anzi: Gianluca Petrachi si è ripresentato in grandissimo stile. Al primo mercato estivo dopo il ritorno in granata il ds ha messo in fila una serie di operazioni ben più che convincenti. Tenendo sempre un occhio al bilancio, Petrachi ha consegnato ad Abate una rosa competitiva in tutti i reparti e con un tasso tecnico molto elevato in mezzo al campo. Tutto è sempre migliorabile, ma nel complesso il lavoro del ds non può che essere giudicato positivamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Petrachi vuole una scossa: "Siamo altalenanti, serve più coraggio. A gennaio..."
Toro
Ilkhan segna su punizione ma non basta: niente Europei per la Turchia Under 21
Toro
Stadio Grande Torino, dalle ipoteche alla proposta: tutte le tappe della vicenda
Columnist
Rampanti: "Belghali e Casadei, sarebbe bello se..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti