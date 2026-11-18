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Corsi di recupero? Gianluca Petrachi

L'inattività degli ultimi anni non si è fatta sentire, anzi: Gianluca Petrachi si è ripresentato in grandissimo stile. Al primo mercato estivo dopo il ritorno in granata il ds ha messo in fila una serie di operazioni ben più che convincenti. Tenendo sempre un occhio al bilancio, Petrachi ha consegnato ad Abate una rosa competitiva in tutti i reparti e con un tasso tecnico molto elevato in mezzo al campo. Tutto è sempre migliorabile, ma nel complesso il lavoro del ds non può che essere giudicato positivamente.

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