Il calendario che attende il Torino non lascia molto spazio all'ottimismo e i lettori di Toro News sembrano averne piena consapevolezza. Nelle prossime cinque partite i granata affronteranno Napoli, Lazio, Genoa, Inter e Cagliari: un percorso complicato, nel quale ogni punto potrebbe rivelarsi pesante. Secondo il sondaggio, la previsione più diffusa è quella di un bottino compreso tra i 3 e i 7 punti, indicato dal 50% dei votanti. A questa fetta si aggiunge il 26% che teme un rendimento ancora più deludente, con meno di tre punti raccolti entro Natale. Le aspettative positive sono decisamente più contenute: il 18% si aspetta un bottino tra i 6 e gli 8 punti, mentre soltanto il 5% scommette su una quota tra 9 e 11. Appena il 2%, infine, crede che il Torino possa conquistare almeno 12 punti. La maggioranza, dunque, guarda alle prossime settimane con prudenza: per Abate e i suoi servirà una risposta sul campo per ribaltare le previsioni e chiudere il 2026 con qualche soddisfazione.