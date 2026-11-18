Sono dieci i precedenti del Torino con Antonio Rapuano alla direzione di gara. Il bilancio sorride ai granata, con sei vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. L'ultimo successo risale al 4 gennaio 2026, quando la squadra guidata da Marco Baroni superò il Verona per 3-0, trascinata dalla prestazione di Alieu Njie. Prima di quella partita, l'arbitro aveva diretto la sfida del 18 maggio 2025 contro il Lecce, terminata 1-0 per i salentini. Nel percorso più recente figurano anche due vittorie contro Monza (2-0) e Atalanta (2-1). Numeri complessivamente favorevoli, accompagnati da un numero limitato di episodi contestati.

Il precedente con l'Atalanta e il rigore discusso

L'episodio più controverso risale alla vittoria contro l'Atalanta del 2024. Al 93' Lazaro interviene in scivolata su Cassa all'interno dell'area granata. Il pallone finisce sul fondo, ma Rapuano assegna inizialmente un calcio d'angolo alla Dea. Il VAR richiama poi l'arbitro al monitor per valutare il contatto tra l'austriaco e il giovane attaccante nerazzurro. Dopo la revisione, la decisione cambia: niente corner, ma calcio di rigore per l'Atalanta. Una scelta che lascia qualche dubbio, perché dalle immagini il tocco di Lazaro sembra molto leggero e non è semplice stabilire se il primo contatto avvenga con il corpo di Cassa o con il pallone. Dal dischetto si presenta Pasalic, ma Milinkovic-Savic lo ipnotizza e para il tiro, permettendo al Torino di conservare il 2-1.