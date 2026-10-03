Durante questa sosta per le Nazionali il Toro non ha disputato alcuna amichevole, scegliendo di dedicare queste settimane esclusivamente al lavoro sul campo del Filadelfia. Una scelta che diverse altre squadre di Serie A hanno invece evitato, organizzando test per mantenere il ritmo partita e dare minuti ai giocatori rimasti a disposizione. In alcuni casi si è trattato anche di un’occasione per provare soluzioni diverse e permettere agli elementi meno utilizzati o ai giovani di mettersi in mostra. E guardando ai risultati, non sono mancate le sorprese: diverse squadre hanno infatti lasciato il campo senza vittoria, con alcuni risultati che hanno fatto rumore.

Napoli e Juventus Ko

A far rumore sono soprattutto le sconfitte di Juventus e Napoli. I bianconeri sono stati battuti 1-0 dalla Cremonese, mentre gli azzurri hanno perso 2-0 contro l’Avellino. Non ha vinto nemmeno il Milan, fermato sull’1-1 dal Padova, così come il Parma, che ha pareggiato con l’Entella. Sconfitta anche per il Genoa, battuto 2-0 dal Rapid Bucarest, mentre l’Udinese ha chiuso sull’1-1 il test contro il Pogon Szczecin. Non tutte, però, hanno steccato. La Fiorentina ha superato nettamente il Signa, il Frosinone ha battuto 2-1 il Benevento e la Lazio ha avuto la meglio sull’Arezzo. Il Cagliari, invece, ha pareggiato 1-1 contro il Rayo Vallecano, riuscendo poi a imporsi ai rigori. Risultati diversi, arrivati in partite che hanno avuto soprattutto il compito di garantire minuti a chi ha giocato meno e permettere agli allenatori di provare soluzioni alternative.

Le amichevoli, insomma, hanno prodotto un quadro piuttosto variegato della Serie A: alcune squadre hanno vinto, altre hanno pareggiato e diverse big sono addirittura cadute contro avversarie di categoria inferiore. Risultati da prendere con le dovute proporzioni, considerando le tante assenze per le Nazionali, ma che rendono comunque curiosa questa sosta: per qualcuno è stata un’occasione per vincere, per altri semplicemente un modo per non perdere il ritmo.