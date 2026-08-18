A pochi giorni dall'inizio del campionato e con due settimane esatte ancora a disposizione prima della chiusura del mercato, il lavoro di Petrachi resta tutt'altro che concluso. Il direttore sportivo granata deve ancora intervenire sia in entrata sia in uscita e tra le caselle da riempire c'è anche quella relativa alle corsie esterne. Soprattutto a sinistra, dove al momento Abate può contare soltanto sul classe 2007 Cacciamani. Tra i profili seguiti dal Toro in estate c'è stato anche Niccolò Fortini, ma la pista che porta all'esterno della Fiorentina sembra essersi complicata ulteriormente nelle ultime ore.

L'Hull City supera la concorrenza

Sul classe 2006, come riportato da Gianluca Di Marzio, è infatti piombato l'Hull City, club inglese che ha appena ottenuto la promozione in Premier League dopo nove stagioni dall'ultima apparizione nella massima serie. I Tigers hanno superato la concorrenza dei club italiani interessati al giocatore e sembrano aver guadagnato un margine importante nella trattativa con la Fiorentina. La società toscana starebbe trattando con gli inglesi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 9 milioni per un valore complessivo di 10 milioni. Su Fortini c'era anche il Sassuolo, che ha però sistemato la fascia sinistra con l'arrivo dell'ex Toro Obrador, oltre naturalmente al club granata. Petrachi aveva presentato un'offerta da circa 5 milioni di euro, ma la richiesta dei viola sarebbe stata di almeno il doppio. Il Toro, non potendo spingersi a quelle cifre, ha quindi atteso, mentre l'Hull ha accelerato: Fortini resta un obiettivo, ma oggi sembra molto più vicino all'Inghilterra che ad approdare sotto la Mole, con il Toro che rischia così di veder sfumare un altro profilo seguito a lungo sul mercato.