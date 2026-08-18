Nelle dinamiche del calcio moderno, il direttore sportivo non è soltanto un uomo di campo, ma anche un gestore di risorse, un diplomatico e, spesso, un vero e proprio “equilibrista” finanziario. È proprio questo il ruolo che Gianluca Petrachi sta interpretando con maestria in questo scorcio di calciomercato estivo del Torino. Da un lato ci sono le direttive e i vincoli imposti dal presidente Urbano Cairo, guidato dall'imperativo di far quadrare i conti della società: un obiettivo di bilancio ben preciso che richiede circa 20 milioni di euro da incassare dalle cessioni prima di poter affondare nuovi colpi in entrata prima della fine della finestra estiva di mercato. Dall'altro lato, invece, ci sono le legittime esigenze tattiche e strutturali di Ignazio Abate, chiamato a guidare il nuovo corso granata con un'idea di gioco chiara e ambiziosa.

Torino, l’obiettivo di Petrachi è sfoltire la rosa: poi tocca a nuovi innesti

Torino, la sfida di Petrachi sono gli esuberi: un tesoretto da reinvestire

Petrachi finora è riuscito a muoversi con notevole abilità, regalando al tecnico tasselli funzionali per il suo gioco, l’ultimo è il portiere Lucas Perri dal Leeds arrivato in prestito con diritto di riscatto, contenendo al massimo gli investimenti immediati (poco più di 6 milioni di euro spesi per sei acquisti). Tuttavia, per completare l'opera e regalare ad Abate una rosa omogenea nei ricambi, il dirigente salentino si trova ora di fronte alla fase più complessa: il mercato in uscita. In questo contesto, c'è un lavoro imponente e tutt'altro che banale da non sottovalutare: lo sfoltimento dei tanti elementi finiti ai margini del progetto. Piazzare i numerosi esuberi in rosa rappresenta uno dei grattacapi più intricati per la dirigenza granata. La lista delle uscite da incastrare è lunga e complessa: oltre alle trattative calde per i pezzi pregiati comecon il Red Bull Salisburgo, Petrachi si trova a dover gestire profili come, senza dimenticare gli altri calciatori in cerca di sistemazione comeNel mercato del Toro, la cessione dei calciatori ai margini del progetto è la vera chiave di svolta. Oltre alle possibili plusvalenze, il DS Gianluca Petrachi lavora per monetizzare dai profili non più centrali per Ignazio Abate, trasformandoli in una risorsa fondamentale. Trovare la quadra per quei giocatori con ingaggi importanti finiti ai margini della rosa o che necessitano di rilanciarsi dopo stagioni sempre più opache richiede grande pazienza e abilità. Bisogna scongiurare il rischio di ricorrere a minusvalenze, ma cercare formule intelligenti come prestiti con diritto o obbligo di riscatto e liberare lo spazio salariale prezioso per poter alleggerire il monte ingaggi e poter reinvestire. La vera sfida per il direttore sportivo granata sarà riuscire a collocare ciascuno di questi esuberi, trasformando questi vincoli finanziari in un'opportunità di rinnovamento e dimostrando che un bilancio sano può andare di pari passo con le ambizioni sul campo.