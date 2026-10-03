La Scozia trova la prima vittoria dell’era Pocognoli. Dopo il pareggio contro la Slovenia e la sonora sconfitta con la Svizzera, arriva finalmente la prima gioia per il nuovo Ct scozzese: la Tartan Army espugna il campo della Macedonia del Nord con un 2-0 che restituisce fiducia e soprattutto riapre le speranze nel girone.Patterson, però, assiste dalla panchina alla prestazione dei suoi compagni. Il tecnico gli preferisce ancora una volta Gannon-Doak sulla corsia destra del suo 3-4-2-1, confermando così le gerarchie viste nell’ultima gara contro la Svizzera.

La Scozia parte forte e trova subito il vantaggio al 7’: protagonisti due giocatori che conoscono bene il calcio italiano, con Gilmour a servire l’assist e Bowie a firmare l’1-0. Nella ripresa arriva anche il raddoppio, con McGinn che al 69’ trasforma un calcio di rigore. Nel finale la Scozia resta però per la seconda gara consecutiva in dieci uomini, questa volta per l’espulsione di McKenna. Ora diventa decisiva la sfida di martedì, quando la Scozia affronterà nuovamente la Slovenia in una gara che potrebbe decidere il secondo posto nel girone di Nations League: entrambe le squadre sono ferme a quota 4 punti. Per Patterson sarà invece l’ultima occasione per provare a trovare spazio con la Nazionale prima del rientro a Torino, dove ad attenderlo ci sarà la sfida contro l’Udinese.