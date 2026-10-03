Arriva il terzo successo di fila, su altrettante gare disputate, in questa edizione della Nations League per la Svizzera. La formazione elvetica ha vinto 2-1 in casa contro la Slovenia andando a rimontate un punteggio che si era messo male all'inizio del primo tempo. A passare in vantaggio era stata infatti la squadra ospite con Vipotnik al secondo minuto di gioco. I giocatori del ct Yakin Murat sono però riusciti a ribaltare il risultato già prima dell'intervallo con l'autogol di Janza al 10' e poi la rete dell'ex Bologna, Dan Ndoye, al 38'.

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Rodriguez ancora titolare con la Svizzera, Comert in panchina

Erano due i giocatori del Torino impegnati in questo match della terza giornata di Nations League: come al solito Ricardoè sceso in campo dal primo minuto nel ruolo di terzino sinistro nella difesa a 4 della Svizzera, mentre l'altro coinvolto è Eray. Il laterale mancino ex Betis Milan è rimasto in campo fino al 66' quando ha poi lasciato spazio a Britschgi del Parma. Il difensore centrale ex Valencia non ha invece preso parte a questa gara delle nazionali, rimanendo in panchina per tutti e 90 i minuti. Grazie a quest'altra vittoria, la Svizzera sale così a quota 9 punti in classifica restando saldamente in testa nel girone 1 della Lega B di Nations League, l'ultimo impegno degli elvetici in questo mese di ottobre sarà nella serata di martedì 6 in casa contro la Macedonia del Nord.