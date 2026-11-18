Il marocchino continua a deludere al Torino: strapagato nell'estate 2025, Petrachi non è riuscito a piazzarlo. Ci riproverà a gennaio?
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Corsi di recupero, Aboukhlal
Per rendimento Zakaria Aboukhlal è stato probabilmente il peggiore del primo trimestre stagionale del Torino. Resta una delle eredità più ingombranti del direttore sportivo Davide Vagnati. Fino all'ultima ora di mercato il Torino ha cercato di piazzarlo altrove, non c'è riuscito e il marocchino ex Tolosa è rimasto sotto la Mole. Il suo apporto è stato impalpabile, anzi in alcuni casi il suo impiego è stato controproducente. Resta esemplificativo in tal senso l'errore clamoroso contro il Milan nella prima giornata di campionato. Vedremo se a gennaio lascerà Torino, intanto la sua parentesi granata resta alquanto deludente.
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