Quattro domande, due pareri e un dibattito sulle ultime in casa granata. Torna "Parola ai Club", il format pensato da Toro News per dare voce ai Club granata sulla prima e più importante testata giornalistica online dedicata al Torino FC. Due diversi membri di due Toro Club sparsi in giro per l'Italia sono i protagonisti di questo format. Per questa puntata abbiamo intervistato Mauro Barberis (vicepresidente Toro Club Almese) e Gianpiero Audisio (vicepresidente Toro Club Taxi and Friends). Ecco cosa hanno risposto alle nostre domande.

Un punto nelle ultime tre partite, cosa è mancato al Torino?

Barberis: "Forse ci siamo illusi troppo: siamo tornati alla realtà. I nostri limiti sono quelli. Abbiamo limiti di squadra, di gioco, parecchi".

Audisio: "Forse viene più facile cosa ha avuto: nulla. Penso che quella con il Lecce sia stata la partita più brutta che io abbia visto. Non allo stadio, ovviamente. L'ho vista in birreria con il mio gruppo: "Sofferenza granata", per dare un'idea del momento. Non è facile perché sembrano giocatori fuori categoria, in negativo. Poi messi male in campo..."

Quali sono gli aspetti positivi da cui ripartire?

Barberis: "Abbiamo due partite difficili ora: non so come ne usciremo. Bisogna cambiare modo di giocare, purtroppo Abate non cerca di inventare qualcosa di nuovo. Lo vedo abbastanza statico".

Audisio: "Può sembrare una battuta però dico che non è difficile ripartire, per quanto siamo in basso. Non mi sento di fare l'allenatore, credo che siamo in una situazione in cui una programmazione c'è, ed è quella di vivacchiare intorno al dodicesimo posto. L'allenatore, a prescindere da chi sia, non dice al DS chi gli serve. In realtà Petrachi fa la campagna acquisti con i 50 euro che gli dà Cairo, che chiede anche il resto. Quest'anno mi sembra che la difesa sia più scarsa degli altri anni, e anche corta: se si fa male qualcuno devi mettere un giocatore della Primavera. Non si compra un giocatore perché serve, ma perché costa poco. Abbiamo una sola aspirazione: avere giocatori che facciano plusvalenze".

Osservando anche la sosta, quali sono le certezze a cui Abate deve affidarsi?

Barberis: "Quelli ha, non può fare tanto: il campionato nostro è questo. Non abbiamo nessuna ambizione societaria, viviamo nella mediocrità. Bastava tenersi D'Aversa, questi cambi non servono a niente. Invece Cairo ha cercato di puntare su un allenatore giovane che alla fine rischia anche di bruciarsi".

Audisio: "Non saprei. A me non dispiacciono Vlasic e Belghali, che sono anche in infermeria. Vedo un po' spento Simeone ma dovrebbe dare il suo contributo. Comunque non sono campioni questi. Di Michele disse che se fosse stato forte non sarebbe venuto al Toro..."

Quanti punti vi aspettate nelle cinque partite fino a Natale?

Barberis: "Non lo so, non faccio previsioni. Spero sempre il meglio ma la vedo difficile, visto come giochiamo ultimamente. Forse con il Genoa un punto lo prendiamo, ma non la vedo benissimo".

Audisio: "Vincere con il Napoli sarebbe un sogno proibito, ma darebbe l'idea episodica, non di una programmazione. Magari vinciamo anche, per carità speriamo. Ma poi ti svegli subito dopo sapendo che è stato un episodio. Nelle prossime cinque partite, se fossimo il Toro visto contro il Como o in altre occasioni, ne potremmo fare qualcuno di punto. Se, invece, saremo il Toro visto contro il Lecce, allora speriamo in qualche pareggio".

Articolo a cura di Davide Bonsignore