Chi bene, chi male: come sono andati i giocatori del Torino con le Nazionali? Top e flop
Lo Russo vuole cambiare il modo di vivere lo stadio del Toro (VIDEO)
Top e flop dei granata in Nazionale
"Rivoluzione al Filadelfia", si diceva in quanto alle necessità del Torino per ripartire. In realtà, con i 15 giocatori convocati, la rivoluzione vera è avvenuta altrove. A maggior ragione, assume grandissima importanza visualizzare come hanno performato i granata convocati dalle rispettive rappresentative, tra chi si è posto come solito elemento cardine, chi a sorpresa si è ritagliato uno spazio importante e chi, invece, ancora non ha saputo (o non ha potuto) sfruttare questo periodo.
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