È stata una sosta che il Torino ha vissuto con un po' di amaro in bocca, complice il pareggio nell'ultima partita di Serie A quando è arrivato solamente un pareggio contro il Lecce. Ora la squadra di mister Ignazio Abate andrà a caccia di risultati più positivi, incominciando subito dalla difficile sfida contro il Napoli per trovare maggiore stabilità. Di questa assenza di costanza a livello di rendimento, ha parlato anche il DS Gianluca Petrachi, con queste recenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport,

Il Toro cerca stabilità: serve maggiore coraggio e più continuità di risultati

il dirigente del Toro ha analizzato in maniera molto schietta quello che è stato il cammino della sua squadra nelle prime undici giornate di Serie A. La vittoria in campionato manca infatti da quasi un mese e in questi primi tre mesi di stagione, il Torino conta già ben cinque sconfitte in undici partite di Serie A e anche l'eliminazione dalla Coppa Italia., ammette lo stesso Petrachi. Il DS granata non si nasconde e sottolinea come sia importante ora per la squadra di Abate riuscire a trovare più stabilità e continuità di rendimento per fare dei passi in avanti in classifica, a costo anche di essere più coraggiosi in campo e meno rinunciatari.

TURIN, ITALY - JULY 10: Torino FC Head Coach Ignazio Abate and Sporting Director Gianluca Petrachi during Torino FC First Press Conference of the season on July 10, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Petrachi non si nasconde: "Mercato? Valuteremo dei correttivi a gennaio"

"Valuteremo anche eventuali correttivi, inserendo magari qualcuno al posto di altri che con un certo tipo di modulo fa più fatica. Ma il calcio ci insegna che da una settimana all'altra possono cambiare le cose"

. Petrachi ribadisce come sarà quindi importante riuscire a scovare le giuste opportunità che il calciomercato - come sempre - sarà in grado di offrire. Con l'attuale modulo utilizzato da Abate nel Torino ci sono infatti alcuni elementi della rosa poco funzionali o inadatti a svolgere le richieste del loro allenatore. Ecco quindi che è già in fase di studio un'analisi per scegliere i migliori profili che possano prendere il posto di quei giocatori che potrebbero essere ceduti presto, al fine di trovare spazio.

Un secondo tempo molto interessante che il dirigente del Torino ha analizzato è quello relativo al calciomercato. Tra poco più di un mese torneranno infatti le trattative al centro dell'agenda dei vari club di Serie A. I tifosi del Toro potrebbero ricevere buone notizie in merito a eventuali mosse della società come spiega il DS granata: