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Il quadro TV 2026/2027

Appassionati riunitevi, la stagione di Serie A è pronta a scattare. Il programma della prima giornata si spalmerà da sabato a lunedì. Sorge la domanda: quanto costerà vedere la massima serie italiana in TV o in streaming nella stagione 2026/2027. L'analisi presenta dati interessanti. L'offerta tende a essere molto variegata. Dapprima una premessa. Chi detiene i diritti? Dazn e Sky e sarà così fino al 2029. I diritti sono stati così spartiti a partire dalla stagione 2024/2025. DAZN paga 700 milioni annui alla Lega Serie A per i diritti e trasmetterà 10 partite a giornata di cui 7 in esclusiva. Sky, invece, paga 200 milioni annui alla Lega Serie A e trasmetterà 3 gare a giornata in co-esclusiva. Rispetto alla scorsa annata sportiva nulla è quindi cambiato. Per trovare i cambiamenti bisogna analizzare i costi degli abbonamenti che vengono proposti agli utenti dalle due emettenti.

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