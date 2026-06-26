Se ne parlava insistentemente da qualche settimana. Era tutto fatto, solo in attesa di un annuncio che alla fine è arrivato ieri. Ruggero Ludergnani sarà ancora il responsabile del settore giovanile granata. Il rinnovo fino al 2027 firmato un anno fa era il preludio di un matrimonio destinato a durare. Non c'erano dubbi in merito. La stima di Cairo nei confronti di Ludergnani è nota, il presidente del Torino ne ha sempre parlato con grande rispetto ribadendo la bontà del suo lavoro. E il fatto che il rapporto non si sia incrinato, ma anzi rafforzato, durante l'ultima difficile stagione della Primavera ha messo ulteriori basi per un prolungamento con la firma fino al 2029.

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