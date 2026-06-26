Tempo di grandi incroci nel girone I: la Norvegia e la Francia si affrontano nell'ultimo turno della fase a gironi. In palio c'è il primo posto del girone, posto sempre molto ambito per il proseguo della competizione. Chi passa per primo pescherà la terza dei rispettivi gironi: 3C, 3D, 3F, 3G, 3H. Chi si qualificherà come secondo pescherà la seconda classificata del girone E. Contro i transalpini potrebbe trovare spazio dal primo minuto Marcus Pedersen.

Pedersen parte dal primo minuto

GREENSBORO, NORTH CAROLINA - JUNE 10: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITOR'S NOTE: This image has been digitally altered.) Marcus Holmgren Pedersen #16 of Norway poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 10, 2026 in Greensboro, North Carolina. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images)

Contro il Senegal era arrivato l'esordio in assoluto nei Mondiali per il granata. Un esordio da sogno, dato che contro i senegalesi ha trovato la prima rete nella manifestazione. Una prestazione molto positiva nel complesso per il granata, che ha convinto. L'infortunio di Ryerson di fatto gli ha aperto la strada e ora contro la Francia si giocherà le sue carte, molto probabilmente da titolare.

Norvegia: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. CT: Solbaken.

Francia: Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. CT: Deschamps.