Dopo il gol contro il Senegal nella precedente partita il granata Pedersen vede la titolarità contro la Francia
Biglia nello staff di Abate? Ma ci fu un tempo in cui... (VIDEO)
Tempo di grandi incroci nel girone I: la Norvegia e la Francia si affrontano nell'ultimo turno della fase a gironi. In palio c'è il primo posto del girone, posto sempre molto ambito per il proseguo della competizione. Chi passa per primo pescherà la terza dei rispettivi gironi: 3C, 3D, 3F, 3G, 3H. Chi si qualificherà come secondo pescherà la seconda classificata del girone E. Contro i transalpini potrebbe trovare spazio dal primo minuto Marcus Pedersen.
Pedersen parte dal primo minuto
Contro il Senegal era arrivato l'esordio in assoluto nei Mondiali per il granata. Un esordio da sogno, dato che contro i senegalesi ha trovato la prima rete nella manifestazione. Una prestazione molto positiva nel complesso per il granata, che ha convinto. L'infortunio di Ryerson di fatto gli ha aperto la strada e ora contro la Francia si giocherà le sue carte, molto probabilmente da titolare.
Norvegia: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. CT: Solbaken.
Francia: Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. CT: Deschamps.
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