Silvio Baldini intervistato ai microfoni della Gazzetta si è lasciato andare a dichiarazioni sul calcio Italiano. Dopo l'avventura in Nazionale maggiore Silvio Baldini e adesso tornato ad allenare l'Italia Under 21 e in un'intervista a snocciolato tutti questi temi, la Nazionale maggiore, l'Under 21 e la rivelazione del Frosinone. Il tecnico ex Pescara parla così dell'esperienza passata con la Nazionale: “Allenare l’Italia è stata una grande soddisfazione: era un impegno non facile, non sapevo le difficoltà, perché vedi le partite, gli avversari, ma poi dal vivo è tutta un’altra cosa". Dopo aver dedicato anche delle parole al ritorno sulla panchina degli azzurrini Baldini è tornato a parlare del calcio italiano in generale e dei suoi problemi, mostrando grande ammirazione per la favola del Frosinone. “Alvini ha una storia bellissima, dagli amatori alla serie A. Al di là di quello, il Frosinone sta vincendo tramite il gioco, e tra l’altro affrontavano la miglior squadra della A per gioco. Io non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como”. Così Baldini con la sincerità che lo contraddistingue ha commentato il grande avvio di mister Alvini e del suo Frosinone.