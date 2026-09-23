Come riportato da Il Napolista in occasione dell'ultimo premio che gli è stato consegnato Aurelio De Laurentis è tornato a parlare non solo di calcio italiano in generale ma anche del nuovo stadio del Napoli. Il presidente del Napoli afferma di aver trovato 38 ettari a Napoli est dove vorrebbe far sorgere il nuovo stadio da 70 mila posti con tanto di ristoranti e museo: " Ho una lettera di intenti firmata un mese fa con la Q8 che a Napoli est ha trovato 38 ettari. Dove io ho progettoto uno stadio da 70mila posti e 120 sky box oltre a ristoranti e tutto il resto". Per De Laurentis i costi del Maradona sono ormai insostenibili e preferisce pagare per fare uno stadio da zero: "Al Maradona paghiamo 2 milioni l'anno. Con 200 milioni non ci fai niente al Maradona, quello stadio va distrutto. Comune e Regione vogliono fare casinò? Facciano". Finendo anche con il criticare il comune che, secondo lui, vorrebbero rallentarlo per far continuare a giocare il Napoli al Maradona.