Da quando Cairo acquistò il Torino, il 2 settembre 2005, i granata hanno disputato 18 stagioni, questa compresa, in Serie A. Vediamo, allora, tutti gli avvii di campionato, anno per anno, con i vari allenatori. Abate dopo le prime cinque giornate ha fatto 4 punti, gli stessi che riuscì a fare l'anno scorso, stagione 25/26, Baroni. Quello di Abate è un buon avvio? Dove si collocherebbe se facessimo una classifica di tutte le prime cinque giornate di campionato da quando Cairo è presidente del Toro?

Abate tra i peggiori, dopo cinque turni solo in due hanno fatto peggio

Com'è finito il campionato di quelli che avevano fatto peggio? E quello dei migliori?

Un avvio complicato per Ignazio Abate, complice un calendario difficile e una squadra non completa fin dall'inizio. Stipulando una classifica degli avvii, infatti, i 4 punti di Abate sonoin Serie A dell'era Cairo. Peggio di lui? Solo Zaccheroni, nella stagione 2006/07 con un Toro neopromosso, e il disastro Giampaolo, del biennio 2020/21. I due avevano registrato rispettivamente 2 punti Zaccheroni e 1 punto Giampaolo. Abate, però, non è l'unico ad esser partito così: oltre al già nominato Baroni, anche Novellino nella stagione 2007/08 portò a casa solo 4 punti nelle prime cinque giornate di campionato. L'attuale tecnico granata si colloca, dunque, al(a parimerito con Baroni e Novellino),. Si salvarono nel 2020/21 dopo l'avvio da un solo punto di Giampaolo e si salvarono nel 2006/07 sostituendo a stagione in corso Zaccheroni con De Biasi. Anche negli anni delle partenze con 4 punti, come quella di Abate, il Toro si salvò con un certa tranquillità, ma niente più che la salvezza. Un altro dato, facendo questa classifica, salta all'occhio:, 2017/18 con Mihajlović e 2024/25 con Vanoli, quando i granata fecero 11 punti in cinque partite,. Anzi, Vanoli finì la stagione senza poi essere confermato e Mihajlović venne sostituito a stagione in corso da Mazzarri.

Insomma, buone partenze in campionato aiutano, ma in realtà la storia dell'era Cairo ci dice che le migliori partenze non sono finite bene. Inoltre i due avvii che portarono i granata in Europa furono negativi, nel 2013/14 Ventura fece 5 punti nelle prime cinque e nel 2018/19 Mazzarri arrivò a 5 punti in classifica, stessi punti del 2008/09 quando il Toro retrocedette. Questi sono quindi dati che possono aiutare a capire l'andamento di una stagione ma dipendono da calendario, mercato, infortuni e tantissimi altri fattori.