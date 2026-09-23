Il calciomercato non si ferma mai. Anche a settembre inoltrato le possibilità per intervenire sul mercato restano vive, soprattutto pescando tra gli svincolati. E questa volta il nome è di quelli pesanti, perché il colpo potrebbe essere di caratura internazionale e portare la firma dell'Udinese. Come riportato da Fabrizio Romano, il club friulano avrebbe infatti raggiunto un accordo con David Alaba, con cui mancherebbero soltanto gli ultimi passaggi formali per completare l'operazione. Il difensore della Nazionale austriaca, di cui è anche capitano, classe 1992, è una vera e propria stella del calcio europeo. Nel corso di una carriera prestigiosissima ha conquistato oltre 30 trofei, tra cui quattro Champions League, costruendo gran parte della sua leggenda con il Bayern Monaco, dove ha trascorso dieci stagioni, e poi con il Real Madrid, ultima tappa della sua esperienza ad altissimo livello. Un palmarès che parla da solo e che potrebbe presto arricchire la rosa di Kosta Runjaic.

Proprio l'esperienza al Real, però, ha raccontato anche l'altra faccia della medaglia. Gli ultimi anni sono stati condizionati da diversi problemi fisici che ne hanno limitato fortemente la continuità e che rappresentano inevitabilmente il principale interrogativo legato all'operazione. Se le condizioni fisiche dovessero permettergli di tornare a esprimersi con continuità, l'Udinese avrebbe comunque messo a segno un colpo dal peso specifico enorme: qualità, esperienza internazionale e leadership per una difesa che potrebbe così aggiungere un elemento di assoluto prestigio